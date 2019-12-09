Боевой состав Северного флота пополнят РПКСН «Князь Владимир», АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал флота Касатонов»

Доля новой техники и вооружения на Северном флоте в среднем составляет около 60 процентов, а по отдельным позициям, как, например, бронетанковая техника — значительно опережает. Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью газете «Красная звезда».

Северный флот получил и успешно эксплуатирует фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», океанографическое исследовательское судно «Янтарь», которое, сейчас выполняет задачи очередного дальнего похода.

Личный состав принимает самое активное участие в испытаниях новейших подводных лодок и кораблей. В акватории Белого моря проделана огромная работа по испытанию новых подводных лодок модернизированных проектов «Борей» и «Ясень». Это ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и многоцелевой подводный крейсер «Казань». Там же испытывался фрегат «Адмирал флота Касатонов». Все эти корабли пополнят состав Северного флота в ближнесрочной перспективе.

В Баренцевом море завершаются испытания современного танкера «Академик Пашин».

Как сообщает пресс-служба СФ, береговые ракетно-артиллерийские войска флота получили на вооружение новые комплексы «Бастион» и «Бал».

Военнослужащими береговых соединений флота освоен арктический вариант зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», который недавно заступил на боевое дежурство. Завершено перевооружение отдельной мотострелковой бригады на наиболее приспособленные к Арктике танки Т-80БВМ.

Вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что планомерный процесс обновления Северного флота позволяет наращивать боевой потенциал и эффективно решать задачи по защите национальных интересов государства не только в Арктике, но и в других районах Мирового океана.