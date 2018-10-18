Богат талантами Кольский полуостров

В Мурманском колледже искусств состоялся I (заочный) этап всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей «Всероссийский фестиваль «Уникум». Фестиваль проводится под патронатом Министерства культуры Российской Федерации. Тема фестиваля «Новое в жизни российских регионов глазами юных художников и фотохудожников». Тематику работ, на усмотрение автора и его художественного руководителя, можно было расширить до следующего списка тем: «Краса родной земли», «Обычаи и традиции моего народа», «Регион глазами юного художника», «Семейные ценности».

Участниками фестиваля стали 70 учащихся из 15 детских школ искусств в возрасте от 10 до 14 лет, представившие свои работы в трёх номинациях: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и фотоискусство. Перед жюри стояла задача отобрать в каждой номинации не более 5 претендентов для участия во II этапе фестиваля.

Победителями I этапа стали следующие учащиеся:

в номинации «Изобразительное искусство»

1. Герасимчик Ирина, 13 лет МБУДО ДХШ № 1 пгт Никель;

2. Горская Анастасия, 14 лет МБОУДО ДХШ г. Мурманска;

3. Дворник Мария, 14 лет МБОУДО ДХШ г. Мурманска;

4. Курбатова Юлия, 13 лет МБУДО ДШИ г. Полярный;

5. Морозова Вероника, 11 лет МБОУДО ДХШ г. Мурманска;

в номинации «Декоративно-прикладное искусство»

1. Шарафутдинова Александра, 13 лет МБУДО ДХШ № 1 пгт Никель;

в номинации «Фотоискусство»

1. Бобкова Дарья, 11 лет, МБУДО ДДТ им. академика Е.А. Ферсмана г. Апатиты;

2. Венковская Анастасия, 13 лет, МБУДО ДДТ им. академика Е.А. Ферсмана г. Апатиты;

3. Рысакова Кристина, 14 лет, МБУДО ДДТ им. академика Е.А. Ферсмана г. Апатиты.