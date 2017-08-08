Богатые богатеют, бедные проедают накопленное

Вклады населения в российских банках суммами от 1 до 1,4 миллиона рублей в первом полугодии 2017 года росли самыми быстрыми темпами (по суммарному объёму) среди прочих категорий, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

По данным агентства, вклады в пределах 1-1,4 миллиона рублей выросли за отчётный период этого года на 9,8% по сумме и на 10% по количеству счетов.

Вклады свыше 1,4 миллиона рублей при этом увеличились на 4,4% по сумме и на 10,3% по количеству счетов. Вклады от 100 тысяч до 700 тысяч рублей и от 700 тысяч до 1 миллиона рублей по сумме увеличились на 2,3% и 2,1% соответственно, а по количеству счетов – на 2,6%. Вклады до 100 тысяч рублей уменьшились на 5,6% по объёму и увеличились на 0,9% по количеству счетов.

Доля вкладов свыше 1,4 миллиона рублей увеличилась до 42,1% с 41,6%, а доля вкладов от 1 миллиона до 1,4 миллиона рублей – до 11,3% с 10,6%.

А вот доли депозитов от 100 тысяч до 700 тысяч рублей и от 700 тысяч до 1 миллиона рублей по итогам первого полугодия 2017 года незначительно уменьшились - до 29,2% с 29,5% и до 8,8% с 8,9%. Доля вкладов менее 100 тысяч рублей уменьшилась до 8,6% с 9,4%.

Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тысячи рублей) на 1 июля, по данным АСВ, составил 166,5 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 5%.