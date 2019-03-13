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Мурманская область. Арктика13.03.19 09:50

Богатые россияне виноваты в том, что Росстат не может объективно рассчитать реальные доходы граждан?

Росстат может изменить методики расчёта реальных доходов россиян. Об этом заявил глава министерства экономического развития Максим Орешкин. «Статистика реальных доходов населения остаётся проблемой для правительства и загадкой для экономистов. По данным Росстата, доходы россиян падали пять лет подряд – с 2014 по 2018 г. (с учётом 5000 рублей, выплаченных пенсионерам в 2017 г.) и до сих пор остаются ниже уровня докризисного 2013 года», - пишет газета «Ведомости».

Динамика доходов граждан России в статистических данных давно разошлась как с реальными зарплатами, так и с оборотом розничной торговли, которые увеличиваются с мая 2017 года.

Как рассказал изданию Орешкин, Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчёта реальных доходов населения. Министр пообещал, что обсуждение этого вопроса будет максимально публичным.

Изменение методики расчета доходов обсуждается еще с 2000-х гг., рассказывает Игорь Поляков из ЦМАКПа: в 2014 г. Росстат подготовил новую методологию, в 2017 г. усовершенствовал её и провёл предварительные расчёты. Она прошла экспертизу, но решения властей о её внедрении так и не последовало. Это пора сделать, уверен главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков: за 13 лет изменились и финансовые рынки, и каналы розничных продаж, а с ними и значимость различных видов доходов, расходов и сбережений в жизни людей.

В принципе, доход домохозяйства равен сумме его расходов (включая обязательные платежи) и сбережений, пишет Исаков в записке, но на практике наблюдаемый (белый) доход оказывается меньше этой суммы; недостающую разницу Росстат рассматривает как серый доход и рассчитывает балансовым методом. Если расходы выросли, а белые доходы - нет, он увеличивает на соответствующую величину серые доходы. То есть эти серые доходы в значительной степени определяются потребительскими расходами, констатирует главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.

С расчетом последних, по мнению «ВТБ капитала», есть проблемы. Например, Росстат публикует два отчёта - об обороте розничной торговли и о результатах обследования бюджетов домохозяйств, указывая в обоих расходы по категориям товаров. Если сумма в какой-то категории не совпадает, Росстат в обоих отчётах указывает большую, тем самым статистически увеличивая расходы и серые доходы, говорит Исаков. С другой стороны, данные Росстата об обороте розницы недоучитывают растущую трансграничную онлайн-торговлю, что расходы статистически сокращает, добавляет он. Межстрановая торговля отражается в показателе оплаты товаров за рубежом с использованием банковских карт, который напрямую включается в расходную часть баланса, замечает Орлова. Эта оценка скорее всего занижена, полагает Исаков: расходы россиян по картам на товары и услугам за рубежом в 2017 г. Росстат оценил в 1,35 трлн рублей, при том что ЦБ расходы граждан на выездной туризм в том же году оценил в 1,85 трлн.

В новой методике расчёта устранены недостатки, связанные с учётом продажи и покупки наличной валюты и валютных вкладов, говорит Игорь Поляков, а также с недоучётом доходов россиян от собственности за рубежом, в том числе недвижимости и вкладов в зарубежных банках. Сейчас из-за недостаточного учёта собственности и потребления россиян за рубежом счёт доходов занижен, полагает он. Пока Росстат не улучшит расчёт реальных доходов, этого показателя лучше вовсе избегать и обращаться к данным о зарплатах, пенсиях, обороте розницы и банковской статистике, считает Александр Исаков.

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