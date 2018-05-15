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Мурманская область. Арктика15.05.18 12:06

Более 100 человек писали химический диктант в МГТУ

12 мая в Мурманском государственном техническом университете состоялся Всероссийский химический диктант. Диктант, организаторами которого являются Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет МГУ и корпорация «Российский учебник», призван популяризировать естественнонаучное образование и повысить уровень химической грамотности населения.

Мурманский государственный технический университет стал площадкой проведения химического диктанта в нашем городе. Принять участие в диктанте мог любой желающий, кому было важно и интересно проверить свои знания по химии.

Участникам диктанта предстояло за 45 минут ответить на 25 вопросов, которые были составлены в тестовой форме. Каждое задание демонстрировало роль и значение химии в жизни современного человека и общества, показывало химическую природу окружающего мира.

Диктант «читала» заведующая кафедрой химии МГТУ доктор химических наук, профессор Светлана Ростиславовна Деркач. «Приятно, что сегодня среди участников много школьников. Пришли ребята из Мурмашинской средней образовательной школы №1, Мурманского международного лицея. Мы видим здесь слушателей специального курса «Мир химических превращений», который читается нашими преподавателями в Морской Арктической школе, созданной при МГТУ. Мы надеемся, что многие из этих ребят придут к нам в университет учиться по образовательным программам, связанным с химией», – говорит Светлана Ростиславовна.

Проверить свои знания по химии пришли более 100 человек – школьники, студенты, взрослые мурманчане. Также участниками диктанта стали проректор по учебной работе МГТУ Борис Фёдорович Петров; заведующий кафедрой морского нефтегазового дела МГТУ, и.о. декана факультета арктических технологий МГТУ, доктор технических наук Михаил Викторович Васёха; заведующий кафедрой технологий пищевых производств МГТУ, доктор технических наук, профессор Владимир Александрович Гроховский; директор Естественно-технологического института МГТУ, кандидат технических наук Людмила Анатольевна Петрова; доцент кафедры технологий пищевых производств, кандидат технических наук Василий Игоревич Волченко и др.

Результаты будут опубликованы на сайте химдиктант.рф после 18 мая 2018 г.

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