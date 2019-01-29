Более 100 новобранцев пополнили береговые части Северного флота на архипелаге Новая Земля
Более 100 военнослужащих из Архангельской области прибыли на остров Южный архипелага Новая Земля для прохождения военной службы по призыву в частях и подразделениях армии ВВС и ПВО Северного флота, дислоцирующихся в Арктике. Доставку молодого пополнения на аэродром Рогачёво осуществил военно-транспортный самолёт Ил-76 с аэродрома Талаги.
Военнослужащие распределены на должности рядового состава в зенитном ракетном полку, авиационной комендатуре и других подразделениях, расположенных в районе посёлков Белушья губа и Рогачево на Новой Земле.
По прибытии новобранцев с ними были проведены вводные инструктажи по правилам поведения при встрече с белыми медведями, соблюдению мер безопасности и по поводу других особенностей прохождения военной службы на арктическом архипелаге.
Условия для прохождения военной службы по призыву на Новой Земле соответствуют требованиям, установленным Минобороны России. Питание военнослужащих учитывает потребность человеческого организма в витаминах и микроэлементах в данном регионе. Регулярно на остров с материка доставляются свежие продукты и зелень. Все военнослужащие на Новой Земле обеспечены арктической формой одежды, позволяющей комфортно чувствовать себя при низких температурах воздуха и сильном ветре, скорость которого нередко превышает
Как сообщает пресс-служба СФ, сегодня архипелаг Новая Земля — это самая северная точка России, где успешно проходят службу военнослужащие по призыву. На других базах Северного флота в Северном Ледовитом океане служат исключительно на контрактной основе.