Более 100 педагогов Мурманска и области готовы принять участие в региональном марафоне

С 18 по 20 февраля в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой пройдёт Областной марафон педагогического опыта «Подготовка детей к школе: современные подходы».

Заявки на участие подали более 100 педагогов Мурманска и области: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования детей.

В течение трех дней в различных секциях участники марафона поделятся эффективными практиками качественной подготовки детей к школе.

Педагоги представят опыт в формировании интереса и положительной мотивации к школьному обучению; развитии познавательной, моторной, эмоционально-волевой, социальной активности детей; развитии связной речи, обогащении и активизации словарного запаса старших дошкольников; формировании общей культуры и позитивной модели поведения; подготовке к школе детей с особыми образовательными потребностями; просветительско-консультативной работе с семьей на этапе подготовки детей к школе; преемственности дошкольного и начального школьного образования.

Для участников будет работать выставка информационных ресурсов по теме марафона.