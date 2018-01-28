Более 100 военнослужащих Северного флота по призыву прибыли на архипелаг Новая Земля

В воинские части Северного флота, дислоцируемые на архипелаге Новая Земля, для дальнейшего прохождения военной службы по призыву прибыло более 100 военнослужащих. Их доставили на архипелаг военно-транспортным самолетом Ил-76 из аэропорта Архангельска.

Некоторые из вновь прибывших прошли обучение в частях и подразделениях на материке. Сразу после прибытия командование войсковых частей провело с ними беседы об особенностях прохождения военной службы на архипелаге, а также о соблюдении требований безопасности жизнедеятельности в арктической зоне.

Для военнослужащих созданы все необходимые условия для прохождения военной службы. Они обеспечены арктической формой одежды, позволяющей комфортно чувствовать себя при любых температурах воздуха и ветре, который в отдельных районах может достигать 50 метров в секунду.

Как сообщает пресс-служба СФ, архипелаг Новая Земля на сегодняшний момент — самая северная точка страны, где проходят службу военнослужащие по призыву.