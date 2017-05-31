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Мурманская область. Арктика31.05.17 12:10

Более 100 юных динамовцев различных возрастных групп боролись за звание самых сильных и ловких

В Мурманской школе спортивной борьбы в рамках программы «Динамо» - детям России» прошло первенство Мурманского регионального отделения общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» по восточному боевому единоборству (дзюдо, кобудо, кобудо-нунчаку, танто-дзюцу), посвящённое Дню пограничника.

Традиционно данный турнир собирает большое количество подростков из спортивных школ Мурманска и ближайших посёлков и городов Мурманской области. Более 100 юных динамовцев различных возрастных групп боролись за звание самых сильных и ловких.

По итогам турнира 1-й заместитель начальника ПУ ФСБ России по западному арктическому району генерал-майор Сергей Константинович Махновский  и врио председателя МРО ОГО ВФСО «Динамо» Ирина Владимировна Владимирская наградили победителей кубками и ценными подарками.

По дзюдо победителями и призёрами  стали:  Антаков Семён, Болдинов Егор, Чуриков Илья, Барцев Артём, Буланов Владимир, Алиев Амир, Струк Савва, Мавлютов Карим, Солодков Артем, Алиев Амир, Морозов Никита, Юферев Дмитрий, Рысенко Александр.

Лучшими в кобудо стали:  Юрченков Александр, Логинов Вениамин, Мусатян Тигран, Сущев Евгений, Джумаев Марат, Гапонов Вадим, Степонян Давид, Гаджиев Акиф, Кульбака Егор, Якоби Станислав, Марков Андрей, Моловичко Тимофей, Валиулин Артём, Сибекин Виталий, Евграфов Никита, Исмаилов Али, Овчинников Данил, Гокгозов Анвар, Иванов Дмитрий, Менухов Григорий, Беляков Кирилл, Кормушкин Владимир, Зеленкевич Артём, Смутчак Владислав, Смутчак Владислав.

В кобудо-нунчаку награды получили Кульбака Егор, Овчинников Данил, Менухов Григорий, Илларионов Константин.

В танто-дзюцу (ножевой бой) лучшими стали Кирченков Александр, Качалин Олег, Мамаев Александр.

Как отметили организаторы турнира, такие мероприятия способствуют не только развитию боевых единоборств нашего региона и популяризации здорового образа жизни, но и пополнению будущих кадров силовых структур Мурманской области.

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