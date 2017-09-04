Более 100 юных мурманчан стали гостями областной научной библиотеки в День знаний

В День знаний Мурманская областная научная библиотека провела для учеников мурманской средней общеобразовательной школы №56 и гостей библиотеки познавательную программу.

Ребятам рассказали об услугах библиотеки, обучили поиску в электронном каталоге и электронных библиотечных системах. Особый интерес у старшеклассников вызвал квест «Почему мы так говорим?». Ребята активно отвечали на вопросы интеллектуальной игры «Калейдоскоп крылатых фраз», самостоятельно выполняли интерактивные задания по теме «Фразеологизмы», а также искали значения фразеологических оборотов и происхождения слов по словарям и справочникам. В занимательной форме участники квеста повторили пройденное в школе и получили новые знания.

В ходе познавательной программы «В мире заповедной природы» юные северяне познакомились с историей создания Красной книги России и Мурманской области, приняли участие в экологической викторине, узнали о специальных охраняемых территориях: заповедниках, заказниках и памятниках природы.

Неформальная краеведческая экскурсия «Посмотри на город сверху» позволила учащимся с необычного ракурса увидеть городские достопримечательности и узнать интересные факты из их истории. Все гости получили на память подарки - буклеты и брошюры о культуре, искусстве и традициях стран Баренцева региона.

Более 100 юных северян посетили мероприятия Мурманской областной научной библиотеки, приуроченные ко Дню знаний.