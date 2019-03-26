Более 100 желающих приняли участие в национальных состязаниях в рамках 85-го открытого районного праздника Севера и традиционного Дня оленевода в с.Ловозеро

23-24 марта в селе Ловозеро прошёл один из самых ярких и зрелищных праздников в Ловозерском районе – 85-й открытый районный праздник Севера и традиционный День оленевода.

Праздник Севера и День оленевода является значимым культурным событием для села, ежегодно привлекает внимание множества гостей из регионов нашей необъятной страны и зарубежья, способствует сохранению и развитию национальных культур народов Севера, популяризации зимних национальных видов спорта, привлечения людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Участники и организаторы мероприятия с удовольствием делились своим мнением и признаются, главным событием праздника являются гонки на оленьих упряжках среди оленеводов. Мужчины, женщины, юноши и девушки соревнуются отдельно. Участники соревнований готовят своих оленей, заранее отбирая и тренируя их.

«Отбираются лучшие олени, праздничная упряжь украшается тесьмой, кожей, цветным сукном. Состязания проводятся на скорость, однако присутствующие неизменно оценивают красоту бега оленей, их окраску, наиболее красивыми всегда считались белые олени», - уточнила Татьяна Кожевина, руководитель отдела ремёсел МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр».

Зрелищная двухдневная программа знакомит гостей с самобытной культурой коренных народов Севера, колоритными национальными видами спорта и уникальным саамским рукоделием.

«Праздник Севера и День оленевода имеет длинную историю, в отличии от саамских игр. Официально он был проведен в 1934 году в городе Мурманске. Первые оленьи гонки прошли ранее, примерно в 1922-24 годах, в центре города Мурманска, прям на проспекте Ленина. По истории гонки проходили раньше, в феврале или в начале марта, это было связано с процессом работы в оленеводстве. Национальные виды спорта: метание аркана, стрельба из арбалета и национальную борьбу начали культивировать в 1970-80х годах, когда играми заинтересовалась Ловозерская спортивная школа. По опросам стариков Валерий Казенец, преподаватель по самбо, написал правила национальной борьбы и первый, кто начал ее проводить в Ловозере. Метание аркана раньше проводили только среди оленеводов, но сейчас этот вид спорта может попробовать каждый желающий. Многие участники специально обучаются этому искусству и приезжают к нам целенаправленно, чтобы поучаствовать в играх. Сама стрельба из арбалета появилась лет 10-12 назад, культивировалась на самих саамских играх. Помню раньше на Празднике Севера проводили стрельбу из пневматической винтовки и по рассказам Сергея Вежлевцова проводили тройной национальный прыжок. Прыжки через нарты были более интересны, полезный вид спорта и для профессиональных спортсменов. У лыжников есть похожий на прыжки через нарты вид тренировок, поэтому они всегда интересуются этим видом национальных игр. В этом году на нашем празднике более 100 желающих поучаствовать в национальных состязаниях. На гонки на оленьих упряжках зарегистрировались 9 участников», - поделился Александр Кобелев, главный судья по национальным видам спорта, методист отдела культурно-массовой работы МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр».

Николай Юрьев, абсолютный чемпион 84-го Праздника Севера и Дня Оленеводов, ежегодный участник спортивных состязаний праздника: «Я еще пацаном начал кататься, с 6 класса участвую в гонках. Мне это очень нравится, это наша жизнь».

«Мой папа был постоянным участником этого традиционного праздника, занимал призовые места. С детства и я участвовала в гонках на оленьих упряжках, также занимала призовые места, на мой взгляд это нелегкий труд. Уже не первый год мы как община «Моджесь Еммьне» и фермерский дом «Мишкин дом» развиваем ездовое собаководство в Ловозере, знакомим всех желающих с уникальными сибирскими хасками», - прокомментировала Юлия Филиппова, председатель родовой общины коренного малочисленного народа саами «Моджесь Еммьне» («Красивая Земля»). «Искренне желаем всем участникам гонок успехов», - добавила Юлия Владимировна.

В этом году за звание чемпиона соревновались постоянные участники и многократные победители гонок, потомственные оленеводы, члены оленеводческой бригады СХПК «Тундра».

Абсолютным чемпионом 85-го Праздника Севера и Дня Оленеводов среди мужчин стал Николай Селиванов. Абсолютным чемпионом среди юношей стал Андрей Селиванов. 1 место среди женщин заняла Татьяна Юрьева.