Более 1000 многодетных семей бесплатно получили земельные участки в Мурманской области

Региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», член президиума регионального политсовета, первый заместитель министра соцразвития Мурманской области Светлана Виденеева рассказала о том, как в регионе реализуется указ президента РФ в части предоставления многодетным семьям земельных участков под строительство жилья

«С мая 2012 года – с момента подписания указа президента РФ № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» на территории Мурманской области ведется планомерная работа по бесплатному предоставлению многодетным семьям земельных участков под строительство жилья, - отметила Виденеева. - В соответствии с законом Мурманской области «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области» право на бесплатное приобретение земельных участков для индивидуального жилищного и дачного строительства получили многодетные семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма».

Как подчеркнула региональный координатор партпроекта, этот вид социальной поддержки предоставляется многодетным семьям в натуральной форме.

«На региональном уровне осуществляется ведение единой региональной информационной базы многодетных семей, поставленных на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков, а также многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, - продолжила она. - Сведения для ее формирования предоставляют органы местного самоуправления, на которых возложены обязательства по постановке многодетных семей на учёт в целях бесплатного предоставления земельного участка».

Региону удаётся ежегодно увеличивать число земельных участков, переданных под индивидуальное строительство многодетным семьям.

За период с марта 2012 года (начало действия проекта в регионе) по июнь 2017 года на учет в целях предоставления земельных участков поставлено 2582 многодетные семьи (43,3 % от их общей численности – 5964).

Начиная с 2012 года, земельные участки получили 1091 многодетная семья (41,9 % от общего числа поставленных на учет), в том числе в 2017 году - 42 семьи.

«Муниципальным образованиям предоставляется субсидия на софинансирование расходных обязательств по формированию земельных участков многодетным семьям и обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, - подчеркнула Виденеева. - На эти цели в 2016 году из областного бюджета направлено почти 46 миллионов рублей. А общий объем финансирования на 2016-2020 годы составляет чуть более 240 миллионов рублей».

Кроме того, нуждающимся многодетным семьям предусмотрены целевые субсидии на возмещение части средств, затраченных на строительство (на приобретение основных строительных материалов: песок, щебень, арматура, цемент). В 2016 году таким видом поддержки воспользовались 3 семьи на общую сумму 560 тысяч рублей. В текущем году такой поддержкой уже воспользовались 3 семьи на общую сумму 600 тысяч рублей.

На апрель текущего года из 71 земельного участка, в отношении которых было выдано разрешение на строительство жилья, на 21 участке такое строительство начато, а на 3 – завершено.