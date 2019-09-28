Более 1000 военнослужащих Северного флота приняли участие в плановом антитеррористическом учении

На территории Видяевского гарнизона Северного флота прошло учение по пресечению террористического акта на военном объекте. В мероприятии приняли участие более 1000 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц военной, специальной техники и плавсредств, а также беспилотные летательные аппараты для проведения разведки местности и обнаружения условных террористических групп.

На различных этапах учения было отработано взаимодействие сил Северного флота с подразделениями Федеральной службы безопасности, Росгвардии, Министерства внутренних дел и МЧС, дислоцированными в Мурманской области.

По замыслу мероприятия, диверсионные группы «противника» попытались внезапным ударом с моря и суши вывести из строя органы управления, средства связи и береговые объекты, расположенные на территории гарнизона, а также совершить террористический акт на потенциально опасном водном объекте.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе учения подразделения, привлекаемые к решению задач по противодействию терроризму, обеспечивали защиту объектов, отработали ряд задач, связанных с организацией и осуществлением первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов, провели поиск, блокирование и уничтожение «террористов», а также ликвидировали последствия условного террористического акта.

В настоящее время на Северном флоте проводится комплекс плановых мероприятий противодействия терроризму. В различной степени в них принимают участие все военнослужащие. При этом особое внимание уделяется бдительному несению дежурства и вахты суточным нарядом, а также гарнизонной и караульной службой.