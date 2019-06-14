Более 1200 выпускников Мурманской области сдали заключительные ЕГЭ основного периода по биологии и информатике

Более 1200 выпускников Мурманской области 13 июня сдали экзамены по биологии, информатике и ИКТ в форме ЕГЭ. Экзамены прошли в штатном режиме, без технических сбоев и нарушений. Эти предметы по выбору завершили основные сроки государственной итоговой аттестации 2019 года в 11 классах.

В рамках основного периода сдачи ЕГЭ с 17 июня по 1 июля расписанием предусмотрены резервные дни для тех, кто по уважительной причине не смог прийти на экзамен в основной день или у кого совпали даты экзаменов по выбранным предметам.

Абсолютно объективную проверку знаний, прозрачность процедуры проведения экзамена и предотвращение потенциальных нарушений обеспечило видеонаблюдение в режиме онлайн, которое ведётся на всех пунктах проведения экзамена.

Специальное программное обеспечение – CCTV-решение – позволяет вести видеозапись и передавать её в режиме реального времени на портал Смотри.ЕГЭ. Весь видеоматериал сохраняется, и его можно посмотреть в любое время. Такое решение нужно для того, чтобы исключить все возможные нарушения процедуры экзамена – речь не только о телефонах и шпаргалках у школьников, но и о недопущении нарушений со стороны организаторов.

Во всех пунктах проведения экзамена работали специалисты регионального Министерства образования и науки, присутствовали общественные наблюдатели из числа студентов региональных вузов и родительской общественности.