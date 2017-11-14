Более 130 экспертов приняли участие в работе дискуссионного клуба «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности»

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в рамках VI Мурманской международной деловой недели в Кольском районе впервые состоялся дискуссионный клуб «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности». В работе клуба приняли более 130 экспертов, представляющих Мурманскую область, Норвегию, Финляндию и США.

Открывая мероприятие, заместитель главы региона отметил, что реализация проекта «Формирование комфортной городской среды в этом году началась в 85регионах Российской Федерации. На реализацию проекта направлено более 42 миллиардов рублей, из них 25,6 миллиарда выделено из средств федерального бюджета. Уже преобразились 13,5 тысячи дворовых территорий и 1600 общественных пространств.

При выборе объектов благоустройства в общественных обсуждениях приняли участие 2,2 миллиона человек, ещё более 4 миллионов человек участвовали в онлайн голосовании. Реализация проекта по созданию комфортной городской среды будет продолжена в ближайшие пять лет. Правительство страны и президент обозначили необходимость направлять на эти цели по 25 миллиардов рублей ежегодно.

Также вниманию участников дискуссионного клуба были представлены выставка-продажа изделий народных промыслов коренного малочисленного народа саами, экспозиция декоративно-прикладного искусства местных мастеров, презентация дизайнерских решений северной тематики, музейная экспозиция, посвященная истории города Колы, фотовыставка «Природа Кольского края».

Завершилось мероприятие концертной программой.