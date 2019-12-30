Более 130 зрителей посетили открытие выставки «Заполярье – 2019»

В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоялось торжественное открытие выставки «Заполярье – 2019». 51 автор, 135 работ, все это - «Заполярье - 2019»!

С приветственным словом на открытии выступили: директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова, председатель Мурманского отделения ВТОО «Союз художников России» Мария Михайленко, заслуженный художник России Виталий Бубенцов, заслуженный художник России Анатолий Сергиенко и главных хранитель Юлия Заозерская.

Впервые выставка демонстрируется не в главном здании музея, а на площадке Культурно-выставочного центра Русского музея, что даёт возможность зрителям по-новому взглянуть на работы художников. В экспозиции гости музея увидели произведения, объединенные темой Севера. В залах представлена живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Работы опытных художников, получивших известность не только в России, но и за рубежом, соседствуют в экспозиции с работами молодых авторов. Посетить выставку можно до 26 января.