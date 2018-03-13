Более 150 специалистов подтвердили свое участие в V Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы»

Министерство экономического развития Мурманской области информирует о завершении регистрации участников V Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы», которая пройдёт 14 марта в мурманском деловом центре «Арктика».

В этом году в фокусе внимания конференции находятся вопросы обновления производственных мощностей рыбопромышленного комплекса и развития международного сотрудничества в сфере рыболовства в Арктике.

Так, с докладами по вопросам развития рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающей отрасли выступят представители НО «Союз рыбопромышленников Севера», НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана» и НО «Рыбный Союз».

Вопросы проектирования и строительства новых судов будут представлены в докладах компаний, осуществляющих деятельность в сферах рыболовства, рыбопереработки, таких как ЗАО «Мурмансельдь-2», ООО «Мурман Сифуд», OPTIMAR (Норвегия).

Кроме того, прозвучат выступления представителей компаний, осуществляющих деятельность в сферах судоремонта и судостроения, производства и поставок комплектующих, в том числе ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», КБ «Восток», АО «Окская судоверфь», ООО «Морские пропульсивные системы», судостроительная корпорация Damen Shipyards Gorinchem (Нидерланды), компаний Skiptesteknisk AS (Норвегия), консорциума KNARR (Исландия), Anglo Belgian Corporation (Бельгия), FINNOY Gear&Propeller (Норвегия).

В третьей части конференции планируются доклады, посвященные вопросам развития международного сотрудничества в Арктике, с которыми выступят представители АО «Российский экспортный центр», Союза рыбаков Норвегии, компании W. van der Zwan & Zn BV (Нидерланды), ФГБНУ «ПИНРО», Норвежско-Российской торговой палаты и Всемирного фонда дикой природы.

На сегодняшний день зарегистрировано более 150 участников, представляющих государственные органы власти, профессиональные, научные и деловые сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Нижегородской областей, а также Белоруссии, Бельгии, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши и Финляндии.

В день проведения конференции планируется организация прямой трансляции на Youtube, благодаря чему услышать выступления смогут все желающие. Ссылка на канал, на котором организована трансляция, будет размещена на официальном портале Министерства экономического развития Мурманской области.