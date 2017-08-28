Более 160 жителей Заполярного и Никеля стали участниками экоквеста

Жители Заполярного и Никеля приняли участие в экологическом квесте «Настройся на эковолну», проводившемся при поддержке Кольской ГМК. Более 160 человек собирали на скорость мусор, участвовали в викторине, кулинарном конкурсе и получали за это призы.

Никельчане наводили порядок в излюбленном месте отдыха жителей поселка – в районе первого моста через реку Шуонийоки, жители Заполярного очищали от мусора «Тропу здоровья».

В числе участников экоквеста – работники Кольской ГМК, представители муниципальных организаций и учреждений, школьники, пенсионеры. За несколько часов они собрали 3 тонны мусора.

Аналогичный экосубботник 19 августа состоялся в Мончегорске. Всего в трех городах присутствия Кольской ГМК во время проведения акции собрано более 5 тонн мусора. Общее количество участников экологического десанта составило около 300 человек.

Экоквест «Настройся на эковолну» - компонент широкомасштабного экологического марафона «ПонесЛось!», организованного «Норникелем», для своих работников в Москве, на Кольском полуострове и на Таймыре.