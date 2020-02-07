Более 1700 лучших военнослужащих Северного флота примут участие в конкурсах АрМИ-2020

В отборочном этапе конкурсов Армейских международных игр 2020 года примут участие более 1700 лучших военнослужащих из почти 400 подразделений Северного флота.

Всесторонняя подготовка личного состава к участию в АрМИ-2020 стартовала с началом зимнего периода обучения – с 1 декабря 2019 года. Первый этап состязаний по профессиональной выучке проходит под руководством командиров соединений и воинских частей. Он будет завершён в конце февраля.

Как сообщает пресс-служба СФ, на данном этапе для подготовки военнослужащих задействованы военные полигоны в Мурманской области. Команда водолазов Северного флота готовится к конкурсу «Глубина» на базе водолазной школы в Севастополе, куда она прибыла на прошлой неделе.

Ранее флотские команды успешно выступали в конкурсах: «Ключи от неба», «Мастер-оружейник», «Морской десант», «Полевая кухня», «Инженерная формула» и ряде других. Североморцы стали первыми победителями конкурса водолазов «Глубина», а в прошлом году выиграли «Военное ралли».