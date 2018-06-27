Более 1,8 млн рублей будет направлено из бюджета Мурманской области на поддержку молодежных социальных инициатив

Ко Дню молодёжи подведены окончательные итоги конкурса на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодежных социальных инициатив.

Гранты на общую сумму более 1,8 млн рублей получат 34 представителя молодежи, самым молодым авторам проектов всего 19 лет. До конца 2018 года победители конкурса станут организаторами мероприятий, направленных на развитие добровольческого движения, гражданско-патриотическое и экологическое воспитание, пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений, противодействие экстремизму и развитие межнациональных отношений.

Так, в Ковдорском районе уже состоялись молодежный зомби-забег «Тихий лес» и региональный слет военно-патриотических клубов «Работает спецназ».

В городе Полярные Зори будет открыт кинолекторий на открытом воздухе; пройдет турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» для школьников и молодежных команд; в рамках проекта «Наша команда» состоится командообразующий тренинг для членов Совета по реализации государственной молодежной политики при главе муниципального образования; в рамках проекта «АтомSwift» будут организованы серия тренировок, мастер-классы и турнир по алтимат фрисби.

В Умбе благодаря реализации проекта «Яркий спорт» будет оформлена территория многофункционального спортивного парка с прилегающей территорией.

В Мурманске благодаря грантовой поддержке будут реализованы проекты «Конституция и молодёжь», «Творческая мастерская» (серия мастер-классов и занятий по технологии арт-терапии в Мурманском центре социальной помощи семье и детям), «Доброволец – звучит гордо!» (мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию идей добровольчества) и «С заботой о чистоте» (создание дог-боксов).

В Кольском районе волонтерская группа «Сами» проведет серию добровольческих мероприятий, а в Ловозере впервые пройдет популярная интеллектуальная игра «Холодные игры».

В ЗАТО Александровск в рамках проекта «Живи в мире! Все в твоих руках!» будет организована серия игр «Антитеррор», в рамках проекта «Камерные ансамбли» выйдет сборник для камерного музицирования детей. Для молодых семей состоится молодёжная спортивная командная игра «FreeON». Проект «Путешествие по родной стране» познакомит жителей и гостей города с традициями и культурой проживающих в Мурманской области национальностей.

В Апатитах в рамках проекта «Молодежный социальный центр приглашает друзей» будет организовано обсуждение молодыми специалистами сферы молодежной политики региона эффективных практик работы с молодежью и новых, в том числе совместных, мероприятий. В рамках проекта «Популяризация и развитие танцевального спорта «Брейк-данс» летом появится площадка для тренировок молодых танцоров и их родителей.

В ЗАТО Видяево будет создана Комната (музей) юнармейского движения.

В ЗАТО Заозерск к 60-летию города издадут книгу «Почетные граждане Заозерска», стимул к развитию добровольческого движения города даст проект «За нами будущее». Проект «Комната боевой славы: Мы память бережно храним» позволит создать на базе подросткового клуба «Энергия» и молодёжного клуба «За нами будущее» волонтерское экскурсионное бюро.

В Кандалакше будет организована серия профилактических мероприятий «Знания оберегают жизнь», а на базе библиотеки семейного чтения начнет работу Центр интерактивной книги «BOOKS компания» – он создаст условия для совместного познавательного досуга молодых семей. В рамках проекта «Новогоднее добро» для активистов Кандалакшского района в конце года состоится молодежное мероприятие с церемонией награждения самых активных представителей молодежи и вручением премии «Потенциал». Также в Кандалакше пройдет муниципальный молодежный добровольческий форум «#ЯволонтерКандалакши». В рамках проекта «Счастливое детство» состоится серия мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей и традиций, укрепление взаимоотношений в семье через творческую деятельность.

В Кировске в рамках проекта «Открой мир у себя» будет организована серия мероприятий по вовлечению подростков в волонтерскую деятельность, по продвижению и популяризации в подростковой среде ценностей и практик добровольчества.

В Оленегорске благодаря реализации проектов «На посту памяти» и «ПерекрЁстокмолодЁжи» будут созданы мобильная музейная выставка и образовательное пространство для молодежи соответственно.

В Североморске проект «Под флагом добровольчества» позволит подготовить и провести несколько добровольческих акций и подвести итоги Года добровольца. Также благодаря грантовой поддержке состоится молодежный форум «Актив».

Ожидается, что участниками всех проектов-победителей конкурса станут свыше 10 тысяч жителей Мурманской области.