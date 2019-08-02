Более 20 кораблей и судов Северного флота будут задействованы в учении ВМФ «Океанский щит-2019» на Балтийском море

Силы Северного флота, принимавшие участие в Главном военно-морском параде, приступили к межфлотскому учению ВМФ России «Океанский щит – 2019». На различных этапах манёвров в них будет задействовано свыше 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также до 20 самолётов и вертолётов противолодочной, истребительной и бомбардировочной авиации Северного флота. Непосредственно участвовать и обеспечивать действия сил Северного флота будет более 4,5 тысяч военнослужащих.

В настоящее время на Балтийском море развёрнуты несколько группировок надводных кораблей Северного флота, которые выполняют поставленные задачи во взаимодействии с кораблями Балтийского флота. Суда обеспечения Северного флота «Эльбрус», «Николай Чикер» и СБ-406 обозначают силы условного противника.

Управление силами Северного и Балтийского флотов в море происходит с ракетного крейсера «Маршал Устинов», который исполняет роль флагманского корабля.

В ходе учения «Океанский щит» североморцы выполнят более 100 боевых упражнений с применением боевого и практического оружия.

Как сообщает пресс-служба СФ, после завершения манёвров часть кораблей и судов Северного флота прибудет в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове, а другая часть – продолжит выполнять поставленные задачи уже по плану дальнего похода.