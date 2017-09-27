РАМКИ ЗАКОНА: Не в деньгах счастье – некоторые руководители руководствуются этой мудростью, забывая об её окончании, - а в их количествеВ Мурманской области откроют движение по 16-километровому участку автодороги Р-21 «Кола» вблизи границы с Королевством Норвегия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.09.17 12:14

Более 200 котельных Северного флота уже обеспечивают теплом военные городки на территории четырех субъектов

Более 280 военных городков Северного флота и воинских частей центрального подчинения, находящихся на территории Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми, продолжают планово входить в отопительный период.

Паспорта готовности от администраций муниципальных образований на объекты теплоснабжения, обеспечивающие социальную сферу и муниципальный жилой фонд, получены своевременно. В администрациях отмечается более ответственный подход со стороны Минобороны при подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов.

На этой неделе все котельные, находящиеся на территории, подведомственной Северному флоту, начали работу в режиме зимней эксплуатации.

Запасы твёрдого котельного топлива (угля) сформированы на 84 суток, что более чем в половину превышает нормативные показатели. Также для обеспечения бесперебойной работы котельных, работающих на жидком котельном топливе, созданы запасы более чем на полтора месяца.

Подготовка фондов была организована в строгом соответствии с внутриведомственными приказами и утвержденными заместителем Министра обороны Российской Федерации генералом армии Дмитрием Булгаковым планами подготовки военных городков к предстоящему отопительному сезону.

Силами филиалов Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) к зиме в плановом порядке было подготовлено около 3 тыс. объектов жилищно-казарменного фонда общей площадью более 2,523 млн. м², 235 котельных, 38 центральных тепловых пункта и свыше 645 км тепловых сетей, 101 артезианская скважина, 129 водонасосных и канализационных станций, около 534 км сетей водоснабжения и водоотведения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для контроля за ходом подготовки объектов к зимнему периоду эксплуатации, а также для оперативного устранения аварийных ситуаций во всех подразделениях ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ на территории субъектов созданы и уже действует оперативно-диспетчерские службы, сформированы аварийно-ремонтные бригады, которые укомплектованы необходимым инструментом, средствами малой механизации, автотранспортом, специальной и инженерной техникой.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям учёных по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 253 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

DIMON
25.09.17 09:26
Зато успешно с террористами в Сирии боремся! Каждая бома - в цель!!
Комментарий к новости:При «достаточно устойчивом росте» экономики страны 63% россиян даже не имеют финансовых накоплений
Gonshik
24.09.17 15:16
Я думаю, что наш предприимчивый народ и из этого тупика выход найдёт. Например, закон не запрещает получать зарплату в кассе предприятия наличными, кто-то ещё перейдёт на "серую" и "чёрную" схемы пол
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
Иван Кирьянович
24.09.17 08:40
Заверения, что "новая система должна как минимум снизить число ошибок" меня как-то настораживает. Получается, что они будут, а то что они есть уже много было публикаций, что люди оставались без средст
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:50«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиРоссияне за счёт кредитов отходят от «сберегательной» модели поведения к «потребительской»-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 49 копеек, евро – почти на 15 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетическая инфраструктура для потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» должна быть сформирована своевременно – губернатор Марина Ковтун-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика