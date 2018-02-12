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Мурманская область. Арктика12.02.18 07:15

Более 200 шайб забито во время чемпионата Северной военной хоккейной лиги Северного флота

В проходящем в различных гарнизонах Северного флота чемпионате по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги забито более 200 шайб.

Наибольшее число шайб, в количестве 36, забросила в ворота соперников команда 2 дивизиона «Торос» центра материально-технического обеспечения Северного Флота. Второе место в чемпионате занимает команда первого дивизиона «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота забросив 35 шайб. Третье место за командой 1 дивизиона «Тайфун» подводных сил флота, которая забросила 31 шайбу в ворота соперников.

9 и 10 февраля состоялся ряд встреч хоккейных команд.

В первом дивизионе команда подводных сил флота «Тайфун» победила у себя дома команду «Авианосец» тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», матч закончился со счётом 5:3. В посёлке Печенга Мурманской области команда «Штурм» сразилась с командой «Альфа» управления ядерного обеспечения, где со счётом 5:1 уверенно победил «Штурм». Команда пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району «Полярная Звезда» на хоккейной площадке города Мурманска победила со счётом 8:2 «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, игры чемпионата проходят на десяти хоккейных площадках в различных гарнизонах Северного флота и собирают большое количество болельщиков и любителей хоккея.

 

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