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Мурманская область. Арктика17.11.19 10:00

Более 200 спортсменов борются за медали в международном турнире по спортивной борьбе «Северное сияние»

В мурманском легкоатлетическом манеже вчера открылись 46-е соревнования по спортивной борьбе «Северное сияние». В этом году традиционный турнир посвящен 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

За два дня турнира на борцовский ковер выйдут более 200 спортсменов в двух возрастных категориях: до 16 лет и до 18 лет. За призовые места поборются представители Мурманской области, Москвы, Архангельска, Севастополя, Кондопоги, Геленджика, а также борцы из Норвегии. Разыграют медали и среди девушек в дисциплине «женская борьба», которая проводится с 2016 года. Кроме того, на традиционном турнире по спортивной борьбе в формате показательных поединков будет представлена новая дисциплина «грепплинг», сочетающая приемы и техники из разных видов единоборств.

Победителям и призерам в личном первенстве будут вручены медали, грамоты и кубки.

Церемония награждения пройдёт в легкоатлетическом манеже сегодня в 14.30.

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