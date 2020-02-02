Более 200 спортсменов принимают участие в соревнованиях по танцевальному спорту в легкоатлетическом манеже Мурманска

В эти выходные в легкоатлетическом манеже Мурманска проходят чемпионат и первенство Мурманской области по танцевальному спорту, первенство Северо-Западного федерального округа по танцевальному спорту. В соревнованиях принимают участие более 200 лучших спортсменов из Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Калининградской областей, республик Карелия и Коми, а также из Санкт-Петербурга.

В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие губернатор Андрей Чибис. «Танцевальный спорт красив, зрелищен и увлекателен. Здесь участники из десяти регионов, я всех приветствую на нашей мурманской земле, всем желаю увлекательных соревнований, честной победы и ярких эмоций», – обратился Андрей Чибис к спортсменам и пожелал успехов всем участникам соревнований, подчеркнув при этом, что болеть будет, конечно, за танцевальные пары из Мурманской области.

В рамках церемонии также состоялось показательное выступление спортсменов Федерации рок-н-ролла Мурманской области.

Сегодня будут определены победители первенства Северо-Западного федерального округа, соревнования чемпионата и первенства Мурманской области продолжатся в воскресенье.

Организаторы турнира – региональное Министерство спорта и молодёжной политики, Федерация танцевального спорта Мурманской области и региональный центр спортивной подготовки, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.