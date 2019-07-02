Более 200 учёных и специалистов мирового уровня примут участие в Международном совещании по кристаллохимии, рентгенографии и спектроскопии минералов

Сегодня в 10 часов в Апатитском городском Дворце культуры им. В.К. Егорова состоится торжественная церемония открытия в XIX Международного совещания по кристаллохимии, рентгенографии и спектроскопии минералов в Кольском научном центре РАН, которые проходят на базе Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ РАН).

Конференция состоится в рамках мероприятий, посвященных 100-летию памяти академика Евграфа Степановича Фёдорова, великого русского кристаллографа, минералога, петрографа и горного инженера, родоначальника идеи использования апатит-нефелиновых руд Кольского полуострова для получения фосфорных удобрений.

Кольский научный центр впервые выступает организатором и площадкой для проведения очередного совещания по кристаллохимии, рентгенографии и спектроскопии минералов. При этом предстоящая конференция обещает стать беспрецедентной по количеству и обширной географии научных организаций, принимающих в ней участие. На XIX международном совещании соберутся более 200 учёных и специалистов мирового уровня из разных регионов России и зарубежных государств: Германии, Швейцарии, Италии, США, Франции, Австрии, Бельгии, Японии и других стран.

В 12 часов состоится пресс-конференция, в ходе которой участники международного совещания расскажут о мировых тенденциях развития минералогии, в том числе в контексте реализации нацпроектов «Наука» и «Образование».

Работа секций пройдет 2-5 июля. Дополнительная программа конференции включает проведение 6-8 июля полевых экскурсий на уникальные минералогические объекты Кольского полуострова и Терский берег Белого моря. Именно там в 1891 и 1902 годах академиком Е.С. Федоровым были обнаружены щелочные породы, содержащие апатит и нефелин.

Организатор мероприятия – ФИЦ КНЦ РАН при поддержке Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования РФ, правительства Мурманской области, администрации муниципального образования г. Апатиты, Российского минералогического общества, Международного центра дифракционных данных, Международного союза кристаллографов, Международной минералогической ассоциации, Российского фонда фундаментальных исследований. Генеральный спонсор конференции ПАО «ФосАгро».