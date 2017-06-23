Властям запретили отбирать выморочные квартиры у добросовестных покупателейПрожиточный минимум потяжелел
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.06.17 12:04

Более 22 лет на двоих дал суд парочке молодых убийц из Колы

Сегодня суд вынес решение по делу о зверском убийстве подростка в Коле.

Как «Арктик-ТВ» сообщало в то время, по версии следствия, 22 марта 2016 года обвиняемый, находясь со своей несовершеннолетней знакомой на лестничной площадке подъезда одного из домов по просп. Защитников Заполярья Колы, используя предлог старой обиды и испытывая личные неприязненные отношения к несовершеннолетнему северянину, развязали словесную ссору с потерпевшим, в ходе которой умышленно, используя в качестве орудия два ножа, совместно нанесли ему не менее 29 ударов в область головы и тела. От полученных ранений подросток скончался на месте преступления.

Отделом по расследованию особо важных дел было завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Кольского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои) и п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). 15-летняя соучастница обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Как нам сообщила Наталия Тростина, старший помощник руководителя управления СКР по Мурманской области, судом оба фигуранта уголовного дела признаны виновными. Суд приговорил девушку к 8 годам лишения свободы, а молодого человека  - к 14 годам и 3 месяцам с отбыванием в воспитательной колонии и колонии строгого режима, соответственно.  Приговор в законную силу ещё не вступил.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 475 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире20:30«Атака мертвецов: Легенда крепости Осовец». Документальный цикл (16+)21:30«Последняя игра в куклы». Художественный фильм (12+)23:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)23:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:00Мультфильмы (0+)07:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области продолжается рост цен на бензинПрожиточный минимум потяжелел-PRO ВалютуКурс евро упал на 47 копеек, доллара – на 49 копеекКурс евро вырос на 35 копеек, доллара – почти на 15 копеек-PRO ЭнергетикуС 1 июля в Мурманской области повысятся тарифы на теплоэнергию, однако на квартплате это отразится незначительноСпециалисты Колэнерго работают на высоте!-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 июняЛето не пришло, но зима не за горами-PRO Нефть и газНорвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом мореКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»-PRO ЗаконыВластям запретили отбирать выморочные квартиры у добросовестных покупателейПрезидент подписал закон о внесении в Трудовой кодекс советских актов по учёту рабочего времени
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения