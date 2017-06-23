Более 22 лет на двоих дал суд парочке молодых убийц из Колы

Сегодня суд вынес решение по делу о зверском убийстве подростка в Коле.

Как «Арктик-ТВ» сообщало в то время, по версии следствия, 22 марта 2016 года обвиняемый, находясь со своей несовершеннолетней знакомой на лестничной площадке подъезда одного из домов по просп. Защитников Заполярья Колы, используя предлог старой обиды и испытывая личные неприязненные отношения к несовершеннолетнему северянину, развязали словесную ссору с потерпевшим, в ходе которой умышленно, используя в качестве орудия два ножа, совместно нанесли ему не менее 29 ударов в область головы и тела. От полученных ранений подросток скончался на месте преступления.

Отделом по расследованию особо важных дел было завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Кольского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои) и п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). 15-летняя соучастница обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Как нам сообщила Наталия Тростина, старший помощник руководителя управления СКР по Мурманской области, судом оба фигуранта уголовного дела признаны виновными. Суд приговорил девушку к 8 годам лишения свободы, а молодого человека - к 14 годам и 3 месяцам с отбыванием в воспитательной колонии и колонии строгого режима, соответственно. Приговор в законную силу ещё не вступил.