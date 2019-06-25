Более 2,5 тысячи северян получили консультативную медицинскую помощь в рамках работы «Поезда здоровья» в первом полугодии 2019 года

В первом полугодии 2019 года – в период с апреля по июнь – «Поезд здоровья» посетил 31 населенный пункт Терского, Кандалакшского, Кольского, Апатитско-Кировского, Ковдорского, Ловозерского, Оленегорского и Печенгского районов и ЗАТО г. Североморск. В его работе приняли участие врачи 21 специальности медицинских организаций Мурманска. Жителям отдаленных населенных пунктов проводились обследования по программе диспансеризации взрослого и детского населения, ЭКГ, УЗ-исследования, были организованы осмотры терапевта, акушера-гинеколога, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога и других специалистов.

Общее количество пациентов, получивших консультативную медицинскую помощь в рамках работы проекта «Поезд здоровья» на территории своих районов, составило 2515 человек. Количество пациентов с впервые установленным диагнозом – 302 человека. Проведено 636 флюорографических исследований и 435 маммографических. Врачи-онкологи оказали консультативную помощь 131 пациенту, шести жителям области диагноз злокачественного новообразования был установлен впервые. Консультативную медицинскую помощь специалистов Мурманской областной клинической детской больницы и детского ортопеда-травматолога Мурманского областного клинического многопрофильного центра получили 309 детей. Бригадой Мурманской областной станции переливания крови было принято 780 доноров, заготовлено 339 литров донорской крови.

«Поезд здоровья» возобновит свою работу осенью 2019 года.