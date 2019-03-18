Более 2500 спортсменов из 12 стран и 70 регионов России примут участие в Мурманском лыжном марафоне, который состоится в рамках Праздника Севера 30-31 марта

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, обсуждались мероприятия 85-го Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся.

Как сообщила председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова, торжественная церемония открытия Праздника Севера состоится 23 марта в 17 часов в Ледовом дворце города Мурманска.

«Приглашения будут разосланы участникам и гостям церемонии, спонсорам и партнерам. До 40% билетов поступит в свободную продажу, по цене, утвержденной оргкомитетом Праздника Севера. Ее можно считать символической – 120 рублей», – отметила Светлана Наумова.

С 18 по 22 марта на спортивном комплексе «Долина Уюта» города Мурманска в рамках 85-го традиционного Праздника Севера впервые состоится Первенство России по биатлону. Около 200 сильнейших спортсменов страны в возрасте от 18 до 19 лет поборются за призовые места.

30-31 марта состоится самое массовое спортивное мероприятие Кольского Заполярья – 46-й Мурманский лыжный марафон по программе Euroloppet и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet». В соревнованиях примут участие более 2500 спортсменов. На сегодняшний день зарегистрировано 1006 участников марафона свободным стилем и 292 участника классическим стилем из 12 стран мира и более 70 регионов Российской Федерации. В этом году в марафоне классическим стилем примет участие паралимпийская сборная команда России по лыжным гонкам и биатлону.

Участие в соревнованиях Праздника Севера в этом году примут такие титулованные спортсмены, как лыжник Алексей Петухов и биатлонист Артемий Хасанкаев. Почетными гостями спортивного фестиваля станут легенды спорта Николай Зимятов, Александр Завьялов и Любовь Мухачева.

Церемония закрытия Праздника Севера состоится в 17 часов 31 марта в спортивном комплексе «Долина Уюта».

Алексей Тюкавин обратился к главам муниципалитетов с просьбой контролировать организацию соревнований на своих территориях, а также пригласил всех принять участие в церемониях открытия и закрытия Праздника Севера и в стартах Мурманского лыжного марафона.

Подробная программа Праздника опубликована на портале правительства Мурманской области, а также на сайте комитета по физической культуре и спорту.