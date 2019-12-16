Более 3 тысяч юных северян побывают на Губернаторских ёлках накануне Нового года

18, 19 и 20 декабря в 11.00 и 15.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдут новогодние Губернаторские ёлки. Около трёх тысяч юных северян, отличившихся в учебе, спорте и других достижениях, дети-сироты, дети-инвалиды, дети военнослужащих побывают в рождественские дни на самой большой Ёлке Мурманской области.

Главным сюрпризом станет увлекательный спектакль «Новогодний КосмоТур «2020» – сказочное путешествие по разным планетам Вселенной.

В спектакле примут участие драматический театр «Комедиограф», ансамбли танца «Радость», ансамбль эстрадного танца «Форсаж», цирк «Комплимент».

После окончания спектакля для дошкольников и младших школьников пройдет игровая программа «Новогоднее приключение в Сказочном лесу». Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети зажгут огни на новогодней елке и под предводительством веселых Снеговиков совершат путешествие по волшебному сказочному лесу с играми, песнями, хороводами и танцами.

Учеников 5-7 классов ждет незабываемое приключение «Новый год наоборот». Вместе с Варей и Алёнкой из «Сказочного патруля» дети отправятся в необыкновенное воздушное путешествие на планету «2020», где познакомятся с местными жителями и традициями празднования Нового года на планете.