Более 30 ракетных пусков выполнили зенитчики Северного флота на полигоне Ашулук

Зенитные ракетные дивизионы двух полков соединения противовоздушной обороны Северного флота продолжают выполнение задач тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Ракетчики провели более 30 пусков зенитных ракет «земля-воздух» из современных систем ПВО С-300ПС и С-400, успешно поразив все баллистические и динамические воздушные цели.

В учении задействованы более 500 военнослужащих соединения, которые были переброшены на Ашулук самолётами военно-транспортной авиации с аэродромов объединения ВВС и ПВО Северного флота на Кольском полуострове.

В ходе учения военнослужащие зенитных ракетных подразделений Северного флота отработают полный комплекс задач по своему основному предназначению, в том числе стрельбу на марше и в позиционном районе, как в дневное время, так и ночью.

Данное учение является основным контрольным мероприятием боевой подготовки соединения противовоздушной обороны Северного флота в летнем периоде обучения и в учебном году.

За отдельными его практическими этапами наблюдал командующий флотом адмирал Николай Евменов.