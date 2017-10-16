Более 30 солистов приняли участие в областном детском вокальном конкурсе сельских культурно-досуговых учреждений «7 нот успеха»

В минувшую субботу в Доме культуры «Мурмаши» прошел областной детский вокальный конкурс сельских культурно-досуговых учреждений «7 нот успеха». Организатором мероприятия выступил Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В мероприятии приняли участие 12 ансамблей и 31 солист народного, академического и эстрадного жанров из поселков Тулома, Молочный, Мурмаши, Сафоново, Африканда, Зверосовхоз, Ревда, Пушной, Белое море, Никель, Зеленоборский, сел Териберка и Ловозеро.

Обладателем диплома лауреата конкурса стала Полина Белова, участница образцового самодеятельного коллектива ансамбля эстрадной песни «Эксперимент» культурно-спортивного центра поселка Ревда.

В номинации «Солисты» в возрастной категории «7-10 лет» диплом I степени был вручен Алисе Волковой, участнице образцового самодеятельного коллектива ансамбля эстрадной песни «Эксперимент» культурно-спортивного центра поселка Ревда, дипломы III степени – Эвелине Ильющиц из Туломского сельского Дома культуры, Вячеславу Смирнову из Териберского Дома культуры, Валерии Кобелевой, участнице образцового самодеятельного коллектива вокально-инструментального ансамбля «Калейдоскоп» Ловозерского центра развития досуга и культуры.

В возрастной категории «11-13 лет» дипломом II степени была награждена Марина Можней, участница образцового самодеятельного коллектива ансамбля эстрадной песни «Созвездие» Дома культуры «Мурмаши».

В возрастной категории «14-17 лет» диплома I степени была удостоена Валерия Хасамутдинова из Дома культуры семейного досуга поселка Сафоново-1, диплома III степени – Людмила Дектярева, участница образцового самодеятельного коллектива ансамбля эстрадной песни «Эксперимент» культурно-спортивного центра поселка Ревда.

В номинации «Ансамбли» дипломами I степени наградили дуэт Алисы Волковой и Полины Беловой, участниц образцового самодеятельного коллектива ансамбля эстрадной песни «Эксперимент» культурно-спортивного центра поселка Ревда и сводную группу образцового самодеятельного коллектива ансамбля эстрадной песни «Созвездие» Дома культуры «Мурмаши». Диплом II степени был вручен средней группе образцового самодеятельного коллектива ансамбля эстрадной песни «Созвездие» Дома культуры «Мурмаши», диплом III степени - вокальному ансамблю «Росинка» детской школы искусств № 2 поселка Зеленоборский.

Специальный диплом в номинации «Моя родина» был присвоен детскому фольклорному ансамблю «Поморочка» Териберского дома культуры.

Специальный диплом «Симпатия жюри» был вручен трио «Мозаика» Туломского сельского дома культуры.