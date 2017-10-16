«Юные инженеры Арктики» соберутся в столице ЗаполярьяСуммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.10.17 17:24

Более 30 солистов приняли участие в областном детском вокальном конкурсе сельских культурно-досуговых учреждений «7 нот успеха»

В минувшую субботу в Доме культуры «Мурмаши» прошел областной детский вокальный конкурс сельских культурно-досуговых учреждений «7 нот успеха». Организатором мероприятия выступил Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В мероприятии приняли участие 12 ансамблей и 31 солист народного, академического и эстрадного жанров из поселков Тулома, Молочный, Мурмаши, Сафоново, Африканда, Зверосовхоз, Ревда, Пушной, Белое море, Никель, Зеленоборский, сел Териберка и Ловозеро.

Обладателем диплома лауреата конкурса стала Полина Белова, участница образцового самодеятельного коллектива ансамбля эстрадной песни «Эксперимент» культурно-спортивного центра поселка Ревда.

В номинации «Солисты» в возрастной категории «7-10 лет» диплом I степени был вручен Алисе Волковой, участнице образцового самодеятельного коллектива ансамбля эстрадной песни «Эксперимент» культурно-спортивного центра поселка Ревда, дипломы III степени – Эвелине Ильющиц из Туломского сельского Дома культуры, Вячеславу Смирнову из Териберского Дома культуры, Валерии Кобелевой, участнице образцового самодеятельного коллектива вокально-инструментального ансамбля «Калейдоскоп» Ловозерского центра развития досуга и культуры.

В возрастной категории «11-13 лет» дипломом II степени была награждена Марина Можней, участница образцового самодеятельного коллектива ансамбля эстрадной песни «Созвездие» Дома культуры «Мурмаши».

В возрастной категории «14-17 лет» диплома I степени была удостоена Валерия Хасамутдинова из Дома культуры семейного досуга поселка Сафоново-1, диплома III степени – Людмила Дектярева, участница образцового самодеятельного коллектива ансамбля эстрадной песни «Эксперимент» культурно-спортивного центра поселка Ревда.

В номинации «Ансамбли» дипломами I степени наградили дуэт Алисы Волковой и Полины Беловой, участниц образцового самодеятельного коллектива ансамбля эстрадной песни «Эксперимент» культурно-спортивного центра поселка Ревда и сводную группу образцового самодеятельного коллектива ансамбля эстрадной песни «Созвездие» Дома культуры «Мурмаши». Диплом II степени был вручен средней группе образцового самодеятельного коллектива ансамбля эстрадной песни «Созвездие» Дома культуры «Мурмаши», диплом III степени - вокальному ансамблю «Росинка» детской школы искусств № 2 поселка Зеленоборский.

Специальный диплом в номинации «Моя родина» был присвоен детскому фольклорному ансамблю «Поморочка» Териберского дома культуры.

Специальный диплом «Симпатия жюри» был вручен трио «Мозаика» Туломского сельского дома культуры.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 440 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Валерий Телёбин
14.10.17 13:56
Сплошное лукавство лукавое. Насколько мне известно, квартальная отчётность Мурманской ТЭЦ закрывается безубыточно. А это значит, что собираемых с населения средств достаточно для компенсации всех расх
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
Бурак Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
13.10.17 15:33
De mortuis aut bene, aut nihil nisi verum - «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Древнегреческий политик и поэт Хилон из Спарты (VI в. до н. э.). От лица Администрации ОУ, всех педаго
Комментарий к новости:Не стало заслуженного учителя Российской Федерации, депутата городского Совета Евгения Шовского
Sergey Kysil
11.10.17 21:05
могу помочь реализовать проект выращивания креветки с использованием технологии узв вайбер 380509639534
Комментарий к новости:Креветку премиального класса на стол северян поставляет компания «Норд Пилигрим»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЗапрягают ветер для Териберки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика