Более 300 человек приняли участие в XXI традиционных саамских играх

9 сентября в Лопарской состоялись XXI традиционные саамские игры. Председатель комитета Мурманской областной думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова поприветствовала участников и гостей праздника:

– Саамские игры стали доброй традицией и превратились в настоящий праздник для всех северян, – отметила Лариса Круглова. – Приятно, что количество участников и гостей становится все больше. И это закономерный результат проделанной организаторами работы. Уверена, праздник никого не оставит равнодушным.

Парламентарий пожелала всем ярких впечатлений и хорошего настроения.

Основу праздника традиционно составили национальные игры и состязания, в которых приняли участие более 300 человек.

Для гостей выступили лучшие творческие коллективы, на выставке-ярмарке народные мастера представили свои декоративно-прикладные изделия самобытной культуры саами.