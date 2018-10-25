Более 300 миллионов рублей направлено центрам соцподдержки населения Министерством соцразвития региона

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в сумме свыше 300 млн руб. на социальное обеспечение и иные выплаты населению. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Средства направлены в том числе на реализацию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого топлива ветеранам труда; на ежемесячную денежную выплату пенсионерам по старости; предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; на реализацию мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям.

Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».