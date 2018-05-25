Более 300 одиннадцатиклассников Североморска приняли участие в городском шествии выпускников

Вчера в Североморске состоялось городское шествие выпускников 11-х классов «Последний школьный звонок!». В нем приняли участие более 300 одиннадцатиклассников общеобразовательных школ ЗАТО. Выпускники прошли в праздничных колоннах, по улице Сафонова от здания Дома офицеров до Приморской площади.

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, поздравил выпускников с окончанием школьных занятий и пожелал успешно сдать предстоящие экзамены.

«Дорогие ребята! Нам не безразлична ваша судьба. Ваши успехи сегодня — это стабильность и процветание Североморска завтра. Вы – наше будущее и надежда. Я уверен, что многие из Вас после окончания вузов вернутся в родной город. Общими усилиями мы сделаем все, чтобы каждый из вас смог найти применение своим знаниям и способностям», - сказал Владимир Евменьков в своём приветствии.

На общегородской линейке для выпускников был дан последний звонок. На прощание со школой одиннадцатиклассники отпустили в небо воздушные шары. В завершение мероприятия выпускников угостили мороженым.

Ранее глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков побывал на торжественной линейке в средней школе № 2 посёлка Сафоново, где пообщался с учащимися, родителями и педагогами школы.