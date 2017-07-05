Более 300 «забывчивых» налогоплательщиков из Апатитов и Кировска ожидают в налоговой инспекции

В 2017 году в Межрайонную ИФНС России № 8 по Мурманской области жители городов Апатиты и Кировск представили 1411 деклараций по форме 3-НДФЛ, что составляет 82,3% от общего количества обязанных отчитаться о доходах за 2016 год. Общая сумма налога на доходы, подлежащая уплате в бюджет не позднее 17 июля, по всем представленным декларациям составила 3,8 млн рублей.

Однако своевременно отчитаться о полученных доходах удалось не всем обязанным – более 300 «забывчивых» налогоплательщиков всё ещё ожидают в инспекции.

Специалисты напоминают, что за нарушение сроков представления декларации предусмотрены штрафные санкции в соответствии со ст. 119 Налогового кодекса Российской Федерации.

Проверить наличие или отсутствие обязанности представления декларации о доходах можно следующими способами: воспользовавшись региональным электронным сервисом для граждан «Узнать об обязанности представления декларации о доходах», позволяющим получить информацию о необходимости представления налоговой декларации о доходах за 2014, 2015 и 2016 годы; по телефону автоинформатора +7 (8152) 684-118 (по области звонок платный).