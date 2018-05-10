Более 3000 североморцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

9 мая в Североморске в акции «Бессмертный полк» приняло участие более 3000 жителей города. Начало шествия было запланировано на 9 утра, но приходить к Дому офицеров флота, откуда отправилась колонна, горожане начали гораздо раньше. Семьями, трудовыми коллективами, с портретами родных героев, с георгиевскими ленточками на груди североморцы шли, чтобы отдать дань памяти всем, кто воевал на передовой и приближал победу в тылу.



По приглашению главы ЗАТО город Североморск Владимира Евменькова в шествии «Бессмертного полка» приняла участие дочь Алексея Ивановича Ерошина - старейшего ветерана Великой Отечественной войны, проживающего во флотской столице. По состоянию здоровья Алексей Иванович не смог участвовать в праздновании, и все же сегодня он, как и многие другие, был в парадном строю.



Колонну «Бессмертного полка» возглавила рота барабанщиков – воспитанников Североморского кадетского корпуса, которые задавали ритм движения.



Шествие прошло по центральным улицам Североморска и завершилось на Приморской площади.



