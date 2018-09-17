Более 35 тысяч жителей Мурманской области уже привились против гриппа

Подготовка к началу эпидемического сезона по заболеваемости гриппом и ОРВИ стала темой оперативного заседания в правительстве Мурманской области, которое провела сегодня губернатор Марина Ковтун.

По информации первого заместителя министра здравоохранения Эдуарда Гончарова, в этом сезоне подлежат вакцинации против гриппа и ОРВИ более 300 тысяч жителей Мурманской области, на сегодняшний день привито более 35 тысяч человек.

В Мурманскую область поступило 148990 доз вакцины «Совигрипп» для вакцинации взрослого населения и 94410 доз вакцины «Совигрипп» для вакцинации детей и беременных.

«Состав вакцины против сезонного гриппа ежегодно обновляется, настоящая вакцина активна против всех актуальных штаммов вирусов гриппа в предстоящий эпидемический сезон», - подчеркнул Эдуард Гончаров.

С целью проведения вакцинации взрослого населения против гриппа в Мурманске работают мобильные прививочные кабинеты, в которых любой желающий житель региона может сделать прививку. Располагаются они в центре города, около больших торговых центров.

Первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области напомнил, что для вакцинации в передвижном мобильном прививочном кабинете гражданам при себе необходимо иметь только паспорт и медицинский полис. Работой мобильных кабинетов уже воспользовались более трёх тысяч жителей области.