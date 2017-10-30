Более 350 тысяч рублей заплатят нарушители антимонопольного законодательства, заключившие картельные соглашения для поддержания цены на торгах

Ранее Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области выявило сговор между тремя компаниями – ООО «Агентство Воронежтранс» (г.Воронеж), ИП Павленко А. В. (г.Мурманск), ООО «Региональная энергосервисная компания» (г.Мурманск) при проведении электронного аукциона на выполнение работ по подготовке тепловых сетей и оборудования тепловых пунктов к отопительному сезону 2016-2017 г.

Проанализировав действия участников в закупках на территории Мурманской области, антимонопольный орган выявил схему группового поведения участников, которая выражалась в резком снижении начальной (максимальной) цены контракта на 68,7% за непродолжительный период времени.

После завершения аукциона ООО «Региональная энергосервисная компания» сделало своё минимальное ценовое предложение, которое по своему размеру максимально приближено к предложению ИП Павленко на этапе его вступления в торги. После предложения ИП Павленко А. В. остальные участники отказались от борьбы, и, вплоть до завершения торгов, ставки на понижение делали исключительно ИП Павленко А. В. и ООО «Агентство Воронежтранс».

В дальнейшем заявки ООО «Агентство Воронежтранс» и ИП Павленко А. В. были отклонены аукционной комиссией, поскольку не содержали необходимых документов.

Таким образом, поведение ООО «Агентство Воронежтранс» и ИП Павленко А. В. в ходе аукциона позволило отсеять добросовестных конкурентов, а непредоставление необходимых документов в составе вторых частей заявок – обеспечить победу ООО «Региональная энергосервисная компания».

Кроме того, Мурманским УФАС России установлено, что такая схема участия в торгах использовалась данными юридическими лицами не единожды.

Компании были признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». Согласно ч.1 ст. 14.32 Кодекса об административных правонарушениях, организациям назначены следующие штрафы: ИП Павленко А. В. – 20 тысяч руб.; директору ООО «Агенство Воронежтранс» - 20 тысяч руб.; ООО «Агентство Воронежтранс» - 100 тысяч руб. и ООО «Региональная энергосервисная компания» - 211322,28 руб.