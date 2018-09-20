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Мурманская область. Арктика20.09.18 07:10

Более 360 тонн металлолома из Арктики доставит в Мурманск теплоход «Капитан Данилкин»

Экологический взвод Северного флота завершил комплекс мероприятий по очистке Арктики, спланированный на 2018 год. Личный состав взвода произвёл загрузку теплохода «Капитан Данилкин» контейнерами с металлоломом, собранным на арктическом острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) прошедшим летом. Всего на судно погружено 36 морских контейнеров. Общий груз металлического мусора составляет 362,5 тонны. Изначально планировалось собрать 300 тонн металлолома.

Как сообщает пресс-служба СФ, сегодня теплоход «Капитан Данилкин», выполняющий рейсы в интересах Северного флота в рамках выполнения задач завоза материальных средств на отдалённые объекты в Арктике, завершит погрузку и начнёт движение в направлении Мурманска.

Металлолом из Арктики будет доставлен в Мурманский порт и затем перевезён на базу хранения для последующей реализации.

Экологическая очистка Арктики силами Северного флота продолжается четыре года. Работы по сбору и прессовке металлолома, большую часть которого составляют сплющенные 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов, проводятся в летнее время.

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