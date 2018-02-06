Более 4 млн рублей господдержки получат муниципальные дома культуры региона на укрепление материально-технической базы

В 2018 году для участия в конкурсном отборе в комиссию Комитета по культуре и искусству Мурманской области поступило 12 заявок от культурно-досуговых учреждений региона. Муниципальные учреждения представили заявочную документацию на приобретение звукового и светового оборудования, кресел в зрительные залы, а также на проведение ремонтных работ в зданиях учреждений.

По итогам заседания конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители областной думы, Общественного совета при региональном комитете по культуре и искусству и общественности, были определены шесть победителей.

За счёт государственной поддержки в сумме 4066,90 тысячи рублей из федерального и областного бюджетов звуковое оборудование и акустические системы будут приобретены для Ловозерского Центра развития досуга и культуры, Зеленоборского Центрального дома культуры и Дворца культуры «Октябрь» (гп. Заполярный). Студийное радио- и видеооборудование приобретут для Городского Дома культуры «Гармония» (гп. Молочный), комфортабельные кресла – в зрительный зал Городского центра культуры «Север» (г.Полярный), одежду сцены из негорючих материалов – для Междуреченского сельского Дома культуры.

Проект «Местный Дом культуры», инициированный Госдумой РФ, предусматривает ежегодное предоставление субсидий из федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек и сельских территориях.