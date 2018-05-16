Более 4 тысяч шестиклассников Мурманской области написали Всероссийскую проверочную работу по истории

Всероссийскую проверочную работу по истории написали около 4,4 тыс. учащихся 6 классов Мурманской области. Работа по истории завершила проведение проверочных работ весной 2018 года. Проверочная работа включала в себя 10 заданий, на ее выполнение отводилось 60 минут. Первая часть работы была посвящена истории России и истории зарубежных стран (история Средних веков), во второй части предложены задания по истории родного края.



Задания нацелены на проверку умения работать с иллюстративным материалом (учащийся должен соотнести изображения с событиями и процессами, к которым они относятся), с текстовыми историческими источниками, с исторической картой, проверку знания исторической терминологии и исторических персоналий, фактов истории культуры России и зарубежных стран.



Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.



Всероссийские проверочные работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на школьном уровне, их итоги не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.