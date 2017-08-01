Более 4 тысяч жителей Кандалакшского района отчитались о доходах 2016 года

В Кандалакше подвели итоги декларационной кампании. Более 4 тысяч человек представили в Межрайонную ИФНС России № 1 по Мурманской области декларации о доходах, полученных в 2016 году. В их числе более 1 тысячи – граждане, которые в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах исполнили обязанность по декларированию доходов. Имущественные, стандартные и социальные налоговые вычеты заявили 2,5 тысячи человек.

По данным налоговых деклараций налог на доходы физических лиц, подлежащий перечислению в бюджет составил 16 млн рублей.

В настоящее время проводятся камеральные проверки полноты отражения налогоплательщиками в представленных декларациях сумм полученных в прошлом году доходов и правомерности заявленных налоговых вычетов.