Более 40% россиян, меняющих работу, согласны получать зарплату в конверте

Соискателей на рабочее место, готовых получать зарплату в конверте, в 1,2 раза больше, чем противников «серой» схемы, свидетельствуют данные Исследовательского центра портала «Superjob.ru». Согласно результатам исследования, россиян, согласных получать заработок по «чёрной» или «серой» схеме, - 43%, не согласятся на подобное предложение работодателя 36% респондентов.

По данным опроса, мужчины чаще женщин готовы принять заведомо невыгодные для себя условия: 49% и 36% респондентов соответственно.

Исследование показало, что среди россиян в возрасте 25-34 лет 46% согласных получать зарплату в конверте, а противников «чёрных» зарплат больше всего среди молодёжи до 24 лет и граждан с зарплатой от 80 тысяч рублей (по 45%).