Более 40 уголовных дел было возбуждено за период проведения операции «Путина» в текущем году

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники ОМВД России по ЗАТО Александровск пресекли факт браконьерства. Полицейскими установлено что житель г.Снежногорска – неработающий, ранее не судимый мужчина 1983 года рождения с помощью ставной сети, находясь на берегу реки Сайда, добыл 2 экземпляра рыбы семейства лососевых. Продолжить противоправные действия злоумышленник не смог, так как был задержан полицейскими.

Место, где была установлена сеть, является миграционным путем к месту нереста атлантического лосося. Ущерб от незаконной добычи рыбы, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил 2,5 тысячи рублей.

По факту в отношении северянина дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Наказание за данное деяние предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а также арест на срок до 6 месяцев. Подозреваемый находятся под подпиской о невыезде, орудие лова изъято.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, всего за период операции «Путина» в текущем году полицейскими возбуждено более 40 уголовных дел по ст. 256 УК РФ за незаконную добычу водных биологических ресурсов, составлено свыше 160 административных протокола. В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции у жителей Заполярья изъято 138 орудий лова, которые в дальнейшем будут уничтожены.