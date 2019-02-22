Более 40% жителей Мурманской области систематически занимаются физкультурой и спортом

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела очередное заседание правительства Мурманской области. Открыл повестку отчёт о результатах деятельности регионального комитета по физической культуре и спорту.

Доля населения Мурманской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по предварительным данным, составила 40,9% от общей численности населения. Такие данные прозвучали в докладе главы профильного ведомства Светланы Наумовой.

Комитет в 2018 году провел 54 массовых физкультурных мероприятия, в том числе 14 мероприятий всероссийского уровня. Численность принявших участие в сдаче нормативов ГТО в 2018 году составила 3880 человек, сообщила глава спорткомитета.

«В городах и районах области регулярно проводятся зимние и летние спартакиады учащихся, спартакиады оздоровительных лагерей. В ноябре 2018 года прошло сразу два крупных мероприятия для студентов: Арктические студенческие игры и региональный этап федерального проекта «От студзачета к знаку отличия ГТО!», – отметила Светлана Наумова.

Говоря о спорте высших достижений, председатель спорткомитета сообщила, что Минспортом России на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 21,6 млн рублей. Субсидия направлялась на тренировочный процесс, участие в официальных соревнованиях, материально-техническое обеспечение, приобретение автотранспорта, повышение квалификации тренеров и специалистов спортивных школ, осуществляющих спортивную подготовку.

Отличились северяне и на олимпийских соревнованиях. Так, на прошедших в 2018 году зимних Олимпийских играх мончегорец Сергей Ридзик стал бронзовым призером по фристайлу, а на Паралимпийских играх в лыжных гонках мурманчанка Екатерина Мошковская вошла в десятку лучших.

Свои улучшения получила и спортивная инфраструктура Кольского Заполярья. Ремонтировались и строились спортивные сооружения, оборудовались спортивные площадки. Общий объём ассигнований, предусмотренных на объекты капитального строительства, в 2018 году составил около 414 млн рублей, в том числе из регионального бюджета свыше 362 млн, из муниципальных бюджетов более 51 млн рублей.

Светлана Наумова также сообщила, что в 2019 году планируется начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Апатитах, катка с искусственным льдом в Мурманске, лыжной базы в Умбе, горнолыжного подъемника спортивной школы олимпийского резерва в Кировске. Будут проведены капитальные ремонты спортивных объектов в поселке Мурмаши и городе Оленегорске. До 1 сентября планируется установка спортивных площадок для сдачи комплекса ГТО в посёлках Никель и Верхнетуломский, ЗАТО г. Заозерск и Александровск, поселке Алакуртти. В Кандалакше будет модернизирован стадион Дворца спорта. Начнутся работы по проектированию реконструкции мурманского плавательного бассейна и предпроектные работы по большому многофункциональному спортивному комплексу в Долине Уюта областного центра.

По итогам доклада губернатор региона Марина Ковтун призвала глав администраций муниципальных образований активно включаться в работу по реализации задач в сфере физкультуры и спорта.