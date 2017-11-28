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Мурманская область. Арктика28.11.17 17:03

Более 400 мурманчан приняли участие в Дне семейного чтения в областной научной библиотеке

В Мурманской областной научной библиотеке прошли мероприятия в рамах Дня семейного чтения. Совместно с Институтом развития образования и Ассоциацией классных руководителей была проведена акция «Книжкина биография», в которой приняли участие учителя и школьники Мурманской области. В ходе акции были собраны самые любимые и интересные книги из личных библиотек, которые были представлены на выставке. Посетители узнали интересные факты из биографии каждого раритета.

Специалисты библиотеки подготовили обзоры новых изданий по различным темам. Для любителей электронных книг состоялся обзор проектов электронной библиотеки «ЛитРес», который вызвал большой интерес у молодежной аудитории.

С большим успехом была представлена фотоэкспозиция Дмитрия Горшенева «Север - край без границ». Снимки фотографа погружают зрителей в неповторимую красоту Кольского полуострова. Часть экспонатов выставки была представлена в мультимедийном формате.

В рамках мастер-класса «Мое семейное древо» член Мурманского родословного общества Елена Дудакова на примере родословной своей семьи рассказала, как, не упустив ни одной детали, вырастить настоящее генеалогическое древо. В качестве иллюстрации кропотливой генеалогической работы была представлена книга «Лопинцевы в Коле». В ней рассказывается о старинном поморском роде автора, начиная с XVIII века. В книге собраны уникальные материалы: фотографии, документы, письма и воспоминания.

Преподаватель Школы скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина Ирина Громова рассказала, как можно научиться не только быстро читать, но и надолго запоминать нужную информацию, легко ее восстанавливать. Участники встречи прошли тестирование на индивидуальную предрасположенность к занятиям по этой методике.

Впервые в библиотеке состоялся Большой Библиотечный Квиз – «ББК». В интеллектуальной игре нового формата приняло участие более 30 человек. Ведущей квиза Татьяной Ивановой для дебютной игры была выбрана тема «Книги нашего детства». Воспоминания о книгах, прочитанных в детстве, представляют собой возможность для диалога разных поколений и получения новых знаний, поэтому среди участников игры оказались и студенты, и взрослые. Команды с азартом соревновались, отвечая на 25 вопросов, включавших и «Веселые картинки», и музыкальные задания. Победители, занявшие первые три места, получили призы от книжного магазина «Глобус».

Особый интерес у гостей библиотеки вызвала экскурсия по книгохранению - «Лабиринты Научки». В День семейного чтения посетители могли познакомиться с недоступными для читателей уголками библиотеки, увидеть редкие издания, принять участие в веселой игре «Стань библиотекарем».

В мероприятиях Дня семейного чтения областной научной библиотеки приняли участие более 400 мурманчан.

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