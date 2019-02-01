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Мурманская область. Арктика01.02.19 11:11

Более 400 шайб забито в хоккейном чемпионате на Кубок командующего Северным флотом

В стартовавшем 24 декабря чемпионате по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на Кубок командующего Северным флотом прошла половина игр. Всего за время проведения турнира было заброшено более 400 шайб.

Наибольший счёт был зафиксирован во встрече команд первого дивизиона «Гроза» объединения ВВС и ПВО и «Спутник» морской пехоты. Тогда флотские авиаторы одержали победу со счётом 20:3.

В первом дивизионе безоговорочным лидером является чемпион прошлого года — команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил. Её хоккеисты забили в ворота соперников более 40 шайб, не проиграв ни одной встречи.

Хоккейная команда «Торос» центра материально-технического обеспечения удерживает лидирующую позицию во втором дивизионе. В третьем дивизионе со значительным отрывом первое место занимает команда армейского корпуса «Армата».

Как сообщает пресс-служба СФ, чемпионат пользуется популярностью у жителей гарнизонов Северного флота, военнослужащих и членов их семей. Дух соревнования и азарт соперничества собирает большое количество любителей хоккея. В каждой команде появились постоянные болельщики, которые активно поддерживают хоккеистов в каждой игре.

 

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