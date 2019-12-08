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Мурманская область. Арктика08.12.19 08:00

Более 400 тысяч рублей собрано североморцами в рамках благотворительного марафона

В Центре досуга молодёжи прошла церемония подведения итогов VII благотворительного марафона «Добрый Североморск». Итоговая сумма собранных средств - 412475,3 рубля – это вдвое больше, чем в прошлом году.

Напомним, марафон был организован администрацией ЗАТО г.Североморск с целью привлечения внимания к проблемам и нуждам общественных организаций, занимающихся организацией досуга инвалидов, многодетных семей, пропагандой здорового образа жизни, защитой животных. В этом году заявки на участие в «Добром Североморске» подали четыре благополучателя.

Три десятка боксов для сбора средств с 11 ноября по 6 декабря стояли в администрации ЗАТО, организациях культуры и образования, магазинах-партнерах акции, МФЦ, детской поликлинике. Кроме того жители ЗАТО г.Североморск могли воспользоваться безналичным переводом средств на счета благополучателей, а так же передать деньги в конверте прямо во время проведения церемонии закрытия благотоворительного марафона.

Итоговая сумма собранных средств составила 412475,3 рубля. Североморское отделение Всероссийского общества слепых получила - 38 тысяч 820,05 рубля, общественная организация помощи бездомным животным «Усы, лапы и хвост» - 33 тысячи 881,35 рубля, Центр гуманитарной помощи «Стезя милосердия» - 71 тысячу 211,65 рубля, благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга» - 268 тысяч 562,25 рубля.

«В этом году североморцы собрали сумму вдвое больше, чем в прошлом. Значит, наш с вами призыв услышан - люди нас слышат и помогают. «Добрый Североморск» - это возможность стать добрее, внимательнее к окружающим, к тем, у кого в силу жизненных обстоятельств не хватает у кого-то сил, у кого-то средств, у кого-то возможностей. Приведу один пример, за счёт средств нашего дотационного бюджета нельзя оказывать соцподдержку, но что делать, когда к тебе обращается человек, которому необходима, жизненно необходима инвалидная коляска? Я поставил себе задачу в рамках благотворительного марафона помочь этому человеку. И когда сегодня ехал на церемонию, мне дозвонились из «ГазпромБанка», и сказали, что на счёт «Стези милосердия» будут переведены средства на коляску. Благодаря финансовому вкладу каждого участника марафона мы вместе смогли сделать большие важные дела, оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Спасибо всем откликнувшимся», - отметил глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков в своём выступлении.

В завершении большой концертной программы, на которой выступили творческие коллективы ЦДМ, благополучателям были вручены конверты с деньгами.

Все благополучатели выражают благодарность североморцам, внесшим свои средства.

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