Более 4000 предложений поступило от северян в Народную стратегию развития Мурманской области

Более 4000 конкретных предложений поступило от северян в Народную стратегию развития Мурманской области, разработка которой была инициирована врио губернатора Андреем Чибисом. О том, какие инициативы и пожелания высказали власти жители региона, сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области доложила врио заместителя губернатора Зоя Санджиева.



Первый этап работы по подготовке Стратегии, который заключался в открытым сборе предложений и серии общественных обсуждений, завершился 10 августа. Анализируя поступившие от граждан предложения, Зоя Санджиева отметила, что наибольшее количество пожеланий касаются направления «Комфортная городская среда». Более трети откликов северян связаны с благоустройством придомовых территорий и общественных пространств, установкой детских площадок, ремонтом дорог во дворах и внешним обликом городов и посёлков. Вторым по числу предложений стало направление «Жилищно-коммунальное хозяйство». Жители отмечали необходимость улучшения качества жилищного фонда, обеспечения комфортным жильём, ликвидации аварийного жилья, повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, совершенствования их оплаты, усиления контроля за работой управляющих компаний, а также модернизации системы теплоснабжения. Свыше 10% всех предложений связаны с повышением качества и доступности медицинской помощи. В разрезе муниципалитетов наибольшее количество откликов в Народную стратегию подали мурманчане. Активно проявили себя также жители Кандалакшского района, Апатитов и Кировска.



Глава региона Андрей Чибис подчеркнул, что в итоговый текст Народной стратегии, которая станет планом развития Мурманской области на ближайшие пять лет, также должны быть включены проработанные отраслевыми органами власти и администрациями муниципалитетов пожелания жителей, которые звучали на встречах в городах и посёлках. До конца августа врио губернатора поручил завершить работу по макроэкономической составляющей Народной стратегии – эта работа ведётся с привлечением федеральных отраслевых экспертов.